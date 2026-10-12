В Одинцовском округе обсудили развитие детского туризма

Представители администрации Одинцовского округа 9 октября провели онлайн-семинар о развитии детского туризма с участием туротрасли, педагогов и родительских сообществ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семинар прошел в формате видеоконференцсвязи. Представители туристической отрасли округа, педагогические коллективы школ и гимназий и родительские сообщества обсудили вопросы образования и изучения местного наследия.

Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова подчеркнула, что Одинцовский округ — это живая история, которую нужно изучать не только по учебникам.

«Семинар — не просто образовательное мероприятие. Это общий шаг к тому, чтобы открыть для детей их родной край», — отметила Татьяна Одинцова.

Начальник отдела по туризму Наталья Шмелева представила туристические проекты и маршруты. Заслуженная артистка РФ Наталья Бондарева рассказала об арт-станции «Натальцово», а директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный центр имени И. Д. Кобзона» Елена Борисова — о новом молодежном проекте «Точка культурного наследия». В Звенигородском музее-заповеднике также разработали готовые решения для школьных экскурсий.

Такие встречи призваны повысить интерес школьников и родителей к истории малой родины и помочь в образовательном процессе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.