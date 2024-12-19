Владимир Путин высказался об убийстве генерала Кириллова

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19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян. Президент ответил на вопрос представителя американских СМИ.

По его словам, режим в Киеве неоднократно совершал такие террористические преступления, теракты в отношении многих граждан Российской Федерации.

В том числе президент привел пример, когда в Курской области и на других территориях России ВСУ расстреливали мирных граждан.

«Они убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали от западного журналистского корпуса осуждения подобным терактам», — сказал Путин.