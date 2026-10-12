В Ступино провели «Джинсовый бал» к пятилетию клуба «Реверанс»

На «Джинсовый бал» в Ступино приехали гости из Коломны, Егорьевска, Воскресенска, Москвы, Серпухова и Владимира. Около 50 участников подобрали наряды по дресс-коду организаторов: дамы — бальные платья с джинсовыми элементами, кавалеры — фраки или костюмы.

«В сообществе исторических танцев бытует мнение, что приходить на бал в джинсах — дурной тон. А мы захотели на один вечер разрушить этот стереотип. При этом это не вечеринка, а именно бал», — пояснила руководитель «Реверанса» Юлия Полякова.

Гости поддержали идею, а некоторые и сами задумывались о подобном формате.

«Она здорово смотрится с классикой, в повседневном варианте, сочетается с кружевом, стразами, вышивкой, мехами — вариантов огромное количество», — поделилась участница бала Яника Ланд, говоря о джинсовой ткани.

Ланд также отметила, что ей нравятся необычные идеи для балов и фантазия ступинских организаторов.

Обычно программу бала объявляют заранее: участники разучивают танцы, многие движения которых сложны, и исполняют их в определенной последовательности. На этот раз гости определяли очередность прямо на паркете, вытягивая из шляпы карточки с названиями. По словам Поляковой, за пять лет в клубе сложилась традиция не составлять список заранее: организаторы собрали пожелания, а порядок определил случай.

Участники рассказали, что мазурки, польки, вальсы и контрдансы реконструируют по старинным руководствам. По словам участниц, такие танцы и наряды дарят особые ощущения.

«Реверанс» уже готовит новые мероприятия. На 5 декабря запланирован 14-й новогодний ступинский бал «Зимняя история», а на 20 декабря — «Вечер оперетты» совместно с «Музыкальной гостиной» Ступинской филармонии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.