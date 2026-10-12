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В Павловском Посаде проверили готовность службы благоустройства к зиме

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 9 октября проверил готовность МБУ «Благоустройство» к осенне-зимнему сезону. Техника исправна, а штат позволяет при необходимости работать круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Криворучко провел выездную проверку МБУ «Благоустройство» в рамках подготовки к снегопадам и гололеду. Комиссия оценила техническую и кадровую готовность учреждения.

Во время осмотра проверили около 80 единиц техники на балансе МБУ. Все машины исправны, находятся на ходу и готовы к эксплуатации зимой. Учреждение располагает спецтехникой для расчистки улиц, дворов и тротуаров, а также обработки дорог противогололедными материалами.

В МБУ «Благоустройство» работают 180 квалифицированных рабочих. Численность персонала позволяет при необходимости организовать круглосуточную работу и оперативно реагировать на ухудшение погоды.

Криворучко лично оценил состояние техники, проверил наличие инвентаря и обсудил с руководством учреждения текущие рабочие вопросы. По его словам, в целом служба готова к сезону. Выявленные небольшие задачи планируют решить в ближайшие дни.

Заблаговременная проверка призвана снизить риски при резком ухудшении погоды и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.