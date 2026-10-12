Пять многодетных семей рассказали о своих традициях в Наро-Фоминске

Семьи Нефедовых, Рыжак, Прокофьевых, Поздняковых и Сериных чествовали 11 октября в городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске. Праздник посвятили Дню многодетной семьи Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На празднике в ГДК «Созвездие» представили истории пяти многодетных семей Наро-Фоминского округа. Гостям показали семейные фотографии и рассказали о жизни родителей и детей.

Прокофьевы из поколения в поколение передают традицию растить много детей. Они любят путешествовать по России и отмечать праздники большим семейным кругом. Особенно дорог им День Победы: десять родственников участвовали в Великой Отечественной войне, двое дошли до Берлина. Семья бережно хранит эту память.

Иван и Александра Поздняковы вместе десять лет и воспитывают троих детей. Родители поддерживают их увлечения, помогают находить себя в учебе, спорте и творчестве, добиваться успехов. Взаимовыручка стала привычной частью семейной жизни.

Историю Сериных представили через повседневные заботы: поправить бантики, сходить с детьми в аквапарк или зоопарк, выслушать тревоги и успокоить. Общая мечта семьи — снова вместе поехать на море.

У Рыжак растут девочки. Гостям рассказали о шумных утрах на кухне и вечерах, когда все собираются поделиться событиями дня. История Нефедовых — о близости на расстоянии. Созвониться, помочь младшим с уроками, нарисовать дом, в котором есть место для папы, — эти события особенно важны, когда родные далеко.

Семьи поздравил депутат окружного совета депутатов, председатель районной общественной организации ветеранов Сергей Тестов. Участникам вручили подарки. Для них выступили вокальные и танцевальные коллективы.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.