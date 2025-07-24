Песков: Путину доложили о крушении самолета Ан-24 с пассажирами на борту

Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа. Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 16 км от Тынды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Сети появилось предположительное видео пролета самолета Ан-24. На кадрах показано, как борт низко летит на фоне пасмурного неба. По словам очевидца, воздушное судно странно гудело.

Крушение пассажирского самолета Ан-24 — уже второе за два месяца происшествие с данными бортами компании «Ангара». 26 мая в аэропорту Киренска в Иркутской области у самолета «Ангары» во время посадки надломилась передняя стойка шасси. Из-за этого ЧП борт выкатился за пределы ВПП. Тому самолету был 51 год.