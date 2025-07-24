Крушение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области — уже второе за два месяца происшествие с данными бортами компании «Ангара», сообщает SHOT .

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что на борту были 43 пассажира (из них пять детей), а также шесть членов экипажа. Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.

Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. Спасатели идут к месту ЧП пешком. Выживших при крушении Ан-24 могут найти при наземном осмотре, с воздуха выживших не обнаружили.

26 мая в аэропорту Киренска в Иркутской области у самолета «Ангары» во время посадки надломилась передняя стойка шасси. Из-за этого ЧП борт выкатился за пределы ВПП. Тому самолету был 51 год.