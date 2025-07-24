Спасательный вертолет не смог приземлиться на месте крушения Ан-24
Фото - © Григорий Писоцкий / Фотобанк Лори
Спасатели добираются до места крушения пассажирского самолета Ан-24 пешком, так как вертолет не смог там приземлиться, сообщает SHOT.
В четверг пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов рассказал, что на борту были 43 пассажира и 6 членов экипажа.
Для поисков задействованы необходимые силы и средства. Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.