Спасательный вертолет не смог приземлиться на месте крушения Ан-24

Спасатели добираются до места крушения пассажирского самолета Ан-24 пешком, так как вертолет не смог там приземлиться, сообщает SHOT .

В четверг пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов рассказал, что на борту были 43 пассажира и 6 членов экипажа.

Для поисков задействованы необходимые силы и средства. Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.

Горящий фюзеляж Ан-24 нашли с помощью вертолета.