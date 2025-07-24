РИА Новости: выживших при крушении Ан-24 могут найти при наземном осмотре

В центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области заявили, что выживших пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 еще могут обнаружить при наземном осмотре, сообщает РИА Новости .

В центре уточнили, что при осмотре с воздуха выживших не обнаружили. Для поисков были задействованы все необходимые силы и средства. Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.

На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа. Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 16 км от Тынды. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Сети появилось предположительное видео пролета самолета Ан-24. На кадрах показано, как самолет низко летит на фоне пасмурного неба. По словам очевидца, борт странно гудел при полете.