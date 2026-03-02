Альвина Джабраилова, дочь покойного бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова, заявила, что отец не совершал самоубийство. По ее словам, предпринимателя заставили замолчать, сообщает Mash .

Альвина уверена, все дело в причастности отца к файлам финансиста Джеффри Эпштейна. Он переписывался с помощницей преступника Гислейн Максвелл, они обсуждали встречи. В слитых файлах обнаружены фото Джабраилова, на которых он занимается каратэ. Однако сам бизнесмен не помнил, когда были сняты кадры.

В опубликованных американским Минюстом новых файлах по делу Эпштейна говорится, что в мае 2001 Максвелл получила от Джабраилова дружеское письмо. Бизнесмен писал, что «вернулся из Лондона, планирует побыть в Москве и очень ждет встречи». Он также просил ее уточнить дату визита в Россию. Максвелл ответила, что из-за внезапных дел улетела во Францию, но на следующей неделе прилетит в Россию вместе с Эпштейном и некими Томом.

Политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров считает, что смерть бизнесмена вряд ли связана с делом Эпштейна. Он указал на то, что Джабраилов и ранее предпринимал попытки самоубийства. Известно, что из партии «Единая Россия» его исключили за поведение, несовместимое с членством в этой организации, что само по себе является вопиющим фактом.

Умар Джабраилов, известный чеченский бизнесмен и бывший член Совета Федерации, покончил с собой 2 марта в своих московских апартаментах.

