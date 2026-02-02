«Мы дружили»: Умар Джабраилов организовывал встречи с помощницей Эпштейна

В опубликованных американским Минюстом новых файлах по делу Эпштейна говорится, что в мае 2001 его пособница получила от Джабраилова дружеское письмо.

Бизнесмен писал, что «вернулся из Лондона, планирует побыть в Москве и очень ждет встречи». Он также просил ее уточнить дату визита в Россию. Он написал: «Я хочу позаботиться о тебе и организовать все для встречи».

Максвелл ответила, что из-за внезапных дел улетела во Францию, но на следующей неделе прилетит в Россию вместе с Эпштейном и некими Томом.

Сам Джабраилов подлинность переписки подтвердил.

«Это моя переписка с Гислейн Максвелл. Мы с ней социально дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией. Вот и все. Дружеское послание своей знакомой, с которой мы дружили в те годы. Посмотрите дату», — сказал бизнесмен.

Неизвестно, состоялась ли в 2001 году встреча Джабраилова с Эпштейном и Максвелл.

