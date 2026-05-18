Во Владивостоке алабай покусал женщину, защищавшую своих питомцев

Инцидент случился на улице Черняховского. Крупный алабай в ошейнике сначала набросился на домашних животных, а затем, когда хозяйка попыталась их отбить, кинулся на нее.

В результате женщину увезли в больницу. Она планирует обратиться в полицию.

При этом на место происшествия приезжала служба отлова, но к тому моменту собака уже исчезла.

