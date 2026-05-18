В «ЛизаАлерт» заявили, что срок поисков семьи Усольцевых зависит от погоды

Продолжительность поисковой операции «ЛизаАлерт» по обнаружению семьи Усольцевых напрямую зависит от погодных условий, которые влияют на возможности отрядов. Об этом заявил председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев, сообщает ТАСС .

По его словам, сроки также определяются количеством других поисков, которые одновременно ведутся в регионах. Если погода будет способствовать массовому выходу людей за дикоросами, грибами и ягодами, число заявок на пропавших может возрасти, и ресурсы отряда будут ограничены.

Из-за этого, как пояснил Сергеев, нельзя назвать четкие сроки, но поисковики сделают все возможное и потратят максимум времени.

Ранее в «ЛизаАлерт» рассказали о намерениях использовать беспилотную авиацию в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.