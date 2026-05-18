Дети тупеют из-за ИИ? Раскрыта правда о современных школьниках

Искусственный интеллект сам по себе не делает детей менее самостоятельными и не мешает им думать, если система образования выстроена правильно, сообщила РИАМО основатель и руководитель издательства «Творческий Центр Сфера», кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Татьяна Цветкова.

«Нет, они будут хуже думать не из-за ИИ. Они будут хуже думать и хуже самостоятельно учиться из-за плохой системы образования. Только из-за этого. Потому что в хорошей системе образования можно использовать ИИ и все что угодно. Вот раньше появилось телевидение — стали использовать телевидение, появился фильм — стали использовать видеофильмы. Так и здесь можно все использовать», — сказала Цветкова.

Она отметила, что ИИ только средство, а не цель. Этот инструмент можно использовать с умом.

«Я вообще нейросети и искусственный интеллект везде призываю называть не искусственным интеллектом, а имитационным интеллектом. Он имитирует нейроцепочки. И это сейчас реально помогает готовиться к ЕГЭ. На мой взгляд, пусть помогает», — отметила педагог.

