Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду из-за вспышки Эболы
Роспотребнадзор отправит в Уганду группу специалистов. Они помогут в проведении эпидемиологического расследования в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщает пресс-служба ведомства.
Решение принято по просьбе угандийской стороны после того, как случаи заболевания были зафиксированы в Демократической Республике Конго и в столице соседней Уганды — Кампале.
Также Роспотребнадзор окажет материально-техническую помощь министерству здравоохранения Уганды и передаст тесты для диагностики лихорадки Эбола, разработанные российскими научными организациями и уже применяющиеся в России.
Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны на фоне распространения лихорадки Эбола.
