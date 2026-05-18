Онищенко посоветовал россиянам не ездить в экзотические страны из-за Эболы

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны на фоне распространения лихорадки Эбола, сообщает РИА Новости .

По его словам, в разгар сезона отпусков не стоит рисковать, так как вирус очень опасен и заразен. Даже при поездке не в Африку, предупредил он, существует риск заражения.

Онищенко подчеркнул, что многое зависит не от медицины, а от бдительности человека.

Ранее ВОЗ ввела международный режим ЧС из-за вспышки Эболы в ДР Конго и Уганде. При этом в России на данный момент ситуация с этой лихорадкой остается спокойной.

