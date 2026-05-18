Цена нефти Brent стала выше $110 за баррель впервые с 5 мая
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE впервые с 5 мая стала выше $110 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
На 01:00 по московскому времени стоимость Brent увеличилась на 1,91%, достигнув $111,35 за баррель.
К 01:20 мск рост цены замедлился, составив $110,40 за баррель (плюс 1,04%).
Ранее запасы нефти в США за неделю снизились на 4,3 млн баррелей.
