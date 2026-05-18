Ребенок пропал после опрокидывания лодки в Хабаровском крае
В Ульчском районе Хабаровского края опрокинулась лодка. После этого пропал ребенок, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.
Инцидент произошел на реке Амур у села Богородское. Весельная лодка перевернулась во время сильного порывистого ветра.
В результате случившегося 22-летнего мужчину спасли рыбаки. Однако на данный момент ведутся поиски 10-летней девочки.
Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.
