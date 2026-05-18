В Пентагоне составили перечень целей для возможных ударов по Ирану

Пентагон подготовил перечень возможных целей для нанесения ударов по Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По данным СМИ, планы разработаны на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить атаки на Иран.

В Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты иранской энергетики и элементы инфраструктуры.

Ранее Трамп потребовал от Ирана поспешить с заключением сделки с США. Он также пригрозил на случай, если будет принято иное решение.

