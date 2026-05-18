В Приангарье мужчину осудили за стрельбу из пневматики по собаке
В Иркутской области суд назначил наказание 37-летнему мужчине за жестокое обращение с животным, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
Житель Ангарска приговорен к 320 часам обязательных работ. Уголовное дело рассматривал мировой судья судебного участка № 28 Ангарска и Ангарского района.
По информации прокуратуры Иркутской области, инцидент произошел в январе 2026 года. Мужчина вооружился пневматической винтовкой с калибром 4,5 мм и с близкого расстояния выстрелил в бездомную собаку, находившуюся в подъезде жилого дома.
Животное выжило, но получило увечье.
