Бизнесмен Умар Джабраилов оказался в скандальных файлах Эпштейна

Фотография российского бизнесмена Умара Джабраилова оказалась в скандальных файлах Джеффри Эпштейна. Сам предприниматель уверяет, что не понимает, как снимок оказался в этих документах, сообщает Baza .

Минюст США опубликовал материалы по делу финансиста Эпштейна, обвиненного в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. В них журналисты обнаружили фотографию Джабраилова.

На снимке бизнесмен стоит на газоне с голым торсом, на нем белые брюки и ремень. По его словам, фото было сделано в 1990-х годах во время тренировки по каратэ, но кем и где именно, вспомнить не смог. Джабраилов признался, что действительно был знаком с Эпштейном, но близких отношений не поддерживал.

Дело Эпштейна — это около 300 Гб материалов, собранных ФБР и Минюстом США в ходе расследования. Это видео и фото самого преступника и его жертв, в том числе множество записей, на которых запечатлено насилие над детьми.

Среди материалов, рассекреченных по требованию Конгресса США, были обнаружены снимки 42-го президента США Билла Клинтона, «короля поп-музыки» Майкла Джексона, лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, а также самого финансиста.

