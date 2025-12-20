ФБР опубликовало тысячи документов по делу Джеффри Эпштейна

В документах по делу Эпштейна есть фото Клинтона, Джексона, Джаггера

В рамках опубликованных ФБР архивов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, содержатся фотографии и упоминания ряда мировых знаменитостей, сообщает RT .

Среди материалов, рассекреченных по требованию Конгресса США, были обнаружены снимки 42-го президента США Билла Клинтона, «короля поп-музыки» Майкла Джексона, лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, а также самого финансиста.

Публикация тысяч страниц документов, включая протоколы допросов и показания жертв, стала возможна после подписания президентом США Дональдом Трампом соответствующего законопроекта, обязывающего Министерство юстиции раскрыть материалы. Согласно обвинению, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свои особняки на Манхэттене и во Флориде. В его круг общения, как свидетельствуют рассекреченные архивы, входили десятки влиятельных персон из разных стран, включая бывших глав государств, политиков, миллиардеров и звезд шоу-бизнеса.

Уголовное преследование самого финансиста было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.