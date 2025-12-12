«Я ОГРОМНЫЙ!»: появилось фото «презервативов Трампа» из архивов Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей США, состоящий из представителей демократической партии, обнародовал вторую часть снимков из личных архивов покойного миллиардера и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Публикация вызвала новый виток политического скандала: в ней, в том числе, заметили презервативы с лицом действующего президента США Дональда Трампа, которого связывали с умершим финансистом и его «островом разврата», сообщают «Осторожно, новости» .

На новых кадрах Эпштейн запечатлен в компании ряда влиятельных американцев, включая Дональда Трампа и бывшего президента Билла Клинтона, основателя Microsoft Билла Гейтса, а также режиссера Вуди Аллена и правого идеолога Стива Бэннона, который был советником Трампа.

Особый резонанс вызвали снимки, связанные с нынешним хозяином Белого дома. На одном из фото видна миска с презервативами, на упаковке которых изображен Трамп и надпись: «Я ОГРОМНЫЙ!» (I’m HUUUUGE!). На другом снимке президент запечатлен в окружении шести женщин, лица которых скрыты.

Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия прокомментировал публикацию фразой «пришло время положить конец сокрытию правды».

«Эти тревожные фотографии вызывают еще больше вопросов об Эпштейне и его связях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире», — заявил представитель демократического лагеря.

Ранее демократы уже публиковали письма Эпштейна, где утверждалось, что Трамп проводил время с одной из главных обвинительниц покойного финансиста — Вирджинией Джуффре. Американский президент и его администрация называли эти обвинения «мистификацией».

