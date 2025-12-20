Картину Клинтона в синем платье Левински нашли у Эпштейна

Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних, хранил в своем таунхаусе в Нью-Йорке провокационный портрет бывшего президента США Билла Клинтона.

Как выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы министерства юстиции, в комнате видеонаблюдения находилось изображение Клинтона, на котором он предстает в том самом синем платье Моники Левински.

Эта деталь гардероба стала ключевым вещественным доказательством в 1998 году во время расследования по делу об импичменте президента, когда стажерка Белого дома передала следователям платье со следами спермы Клинтона, что подтвердило их связь, которую демократ изначально отрицал. Автором картины является австралийская художница Петрина Райан-Клейд, создавшая ее в 2012 году. Работа была продана на аукционе в Нью-Йорке за 1300 долларов, причем, со слов художницы, личность покупателя оставалась ей неизвестна.

Как ранее сообщали СМИ, в окружение Эпштейна входили многие влиятельные лица, включая и Билла Клинтона.

