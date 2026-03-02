Есть вопросы. Умар Джабраилов покончил с собой из-за Эпштейна?

«Я не думаю, что самоубийство бывшего сенатора Умара Джабраилова каким-то образом связано с его перепиской с соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Каких-то более серьезных компрометирующих материалов, связанных с функционированием этого грязного бизнеса Эпштейна, не появилось», — сказал Сипров.

Он указал на то, что Джабраилов и ранее предпринимал попытки самоубийства. Известно, что из партии «Единая Россия» его исключили за поведение, несовместимое с членством в этой организации, что само по себе является вопиющим фактом.

«Во-первых, сам Джабраилов занимал достаточно высокие посты в этой партии. Во-вторых, он был очень успешным предпринимателем, и ему принадлежало достаточно много высокодоходных объектов недвижимости на территории Москвы. Об этом тоже известно. И так или иначе партия заинтересована в том, чтобы среди ее членов были такие состоятельные и влиятельные люди, как тот же Джабраилов», — пояснил эксперт.

Сипров напомнил про случай со стрельбой в московском отеле Four Seasons, который устроил Умар Джабраилов.

«Я полагаю, что сам образ жизни Джабраилова привел его к такому печальному финалу. Этот человек уже достаточно давно выпал из общественной жизни. Поэтому самоубийство, которое он совершил, скорее всего, было продиктовано какими-то глубоко личными мотивами. И уж я бы никак не связывал этот факт с делом Эпштейна», — заключил политолог.

Умар Джабраилов, известный чеченский бизнесмен и бывший член Совета Федерации, покончил с собой 2 марта в своих московских апартаментах. Джабраилова нашли в квартире на Тверской улице с огнестрельным ранением головы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.