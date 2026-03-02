Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в московской гостинице

Известный предприниматель и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой. Его обнаружили в московской гостинице, рядом лежало оружие, сообщает Mash .

По информации издания, бизнесмена госпитализировали как неизвестного. Он был в тяжелом состоянии.

Опознали Джабраилова охранники, которые подоспели позже. Известно, что Джабраилов уже пытался покончить с собой шесть лет назад. Тогда его удалось спасти.

Ранее в Греции в одной из гостиниц обнаружили безжизненное тело продюсера израильского сериала «Тегеран» Даны Эден после того, как один из родственников не смог с ней связаться и забил тревогу.

