Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в московской гостинице
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Известный предприниматель и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой. Его обнаружили в московской гостинице, рядом лежало оружие, сообщает Mash.
По информации издания, бизнесмена госпитализировали как неизвестного. Он был в тяжелом состоянии.
Опознали Джабраилова охранники, которые подоспели позже. Известно, что Джабраилов уже пытался покончить с собой шесть лет назад. Тогда его удалось спасти.
Ранее в Греции в одной из гостиниц обнаружили безжизненное тело продюсера израильского сериала «Тегеран» Даны Эден после того, как один из родственников не смог с ней связаться и забил тревогу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.