Продюсера сериала «Тегеран» Эден нашли мертвой в отеле в Афинах

В Греции в одной из гостиниц обнаружили безжизненное тело продюсера израильского сериала «Тегеран» Даны Эден после того, как один из родственников не смог с ней связаться и забил тревогу, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Sky News.

Тело Эден нашли в одном из гостиничных номеров в Афинах. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются местные правоохранительные органы.

Предварительно известно, что 52-летнюю уроженку Израиля обнаружили после того, как ее родственник неоднократно безрезультатно пытался с ней связаться. Причину смерти продюсера на данный момент установить не удалось. Сотрудники полиции рассматривают возможность самоубийства.

Сериал «Тегеран» — это израильская шпионская драма о работнике Моссада в Иране, снятая Моше Зондером для канала Kan 11. Проект стал ключевым в карьере Эден. Он стал популярным в мире и был отмечен премией «Эмми».

