Опубликованы кадры с полицейскими, пострадавшими при стрельбе под Оренбургом
Фото - © Telegram-канал 112
В Сети появились кадры с сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали при стрельбе в поселке Аккермановка в Оренбургской области. Их состояние стабилизируется, сообщает «112».
Двое полицейских восстанавливаются после ранения в больнице города Орска. Третьего пострадавшего госпитализировали в медучреждение Оренбурга.
На опубликованных кадрах видно, что у правоохранителей перебинтованы ноги. Они используют костыли, но встают и находятся в стабильном состоянии.
Днем 16 апреля полицейские отправились задерживать мужчину в поселке Акхермановка. Он находится в федеральном розыске. Когда мужчина увидел полицейских, то открыл по ним огонь.
Погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин. 16 апреля он отмечал свой 28-й день рождения. Преступника ищут. Силовики обнаружили брошенный автомобиль «ГАЗон», на котором скрылся убийца.
Сергей Басалаев 1974 года рождения подозревается в совершении особо тяжкого преступления. У него может быть автоматическое огнестрельное оружие.
