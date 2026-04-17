сегодня в 15:22

Опубликованы кадры с полицейскими, пострадавшими при стрельбе под Оренбургом

В Сети появились кадры с сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали при стрельбе в поселке Аккермановка в Оренбургской области. Их состояние стабилизируется, сообщает «112» .

Двое полицейских восстанавливаются после ранения в больнице города Орска. Третьего пострадавшего госпитализировали в медучреждение Оренбурга.

На опубликованных кадрах видно, что у правоохранителей перебинтованы ноги. Они используют костыли, но встают и находятся в стабильном состоянии.

Днем 16 апреля полицейские отправились задерживать мужчину в поселке Акхермановка. Он находится в федеральном розыске. Когда мужчина увидел полицейских, то открыл по ним огонь.

Погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин. 16 апреля он отмечал свой 28-й день рождения. Преступника ищут. Силовики обнаружили брошенный автомобиль «ГАЗон», на котором скрылся убийца.

Сергей Басалаев 1974 года рождения подозревается в совершении особо тяжкого преступления. У него может быть автоматическое огнестрельное оружие.

