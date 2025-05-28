Опубликованы фото предполагаемого убийцы 4 подростков в Иркутской области

В Сети появились фотографии предполагаемого убийцы четырех подростков в частном доме, расположенном в СНТ в Байкальске Иркутской области. После резни он поджег дом и погиб сам, сообщает РЕН ТВ .

На одном из опубликованных кадров Михаил П. обнимается с собаками породы хаски. На другом он изображен с двумя бутылками водки. Предполагаемым мотивом поступка 17-летнего парня мог стать отказ в сексе.

Трагедия произошла 28 мая в доме, где отмечали день рождения 15-летней девочки. Всего на вечеринке было около 14 подростков. Ночью, когда все изрядно выпили, многие разъехались по домам, Михаил взял канцелярский нож и начал наносить удары. Четыре подростка погибли на месте.

Одна из девочек выжила, потому что притворилась мертвой. Еще четверо ребят пострадали. В реанимации находятся Руслан (14 лет) и Виктория (15 лет). Также от рук Михаила пострадали 15-летние Вероника и Дмитрий. Один из детей находится в тяжелом состоянии, остальные — в глубоком шоке, с ними работают психологи.

Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский объявил трехдневный траур в связи с гибелью детей. Также он выразил соболезнования их близким и родным.