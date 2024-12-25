Опубликован список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане

Telegram-канал 112 опубликовал список с гражданами РФ, которые погибли при крушении пассажирского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау в Республике Казахстан.

Так, жертвами авиакатастрофы стали Рамин Агаев 1996 г. р.; Мухаммадали Еганов 2011 г. р.; Заира Атсаева 1979 г. р.; Нармина Игидова 1966 г. р.; Исмаил Исмаилов 1986 г. р.; Зинат Сайдулоев 1995 г. р. и Арби Убаев.

Утром 25 декабря лайнер Embraer E190AR, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи аэропорта в Актау. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. По последним данным, в результате ЧП погибли 38 человек, выжить удалось 29 пассажирам. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Перед крушением экипаж воздушного судна сообщил о сильном ударе по корпусу. На борту, предположительно, мог взорваться кислородный баллон.