Mash: пилоты сообщили о сильном ударе по корпусу перед падением самолета

Перед крушением экипаж самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines сообщил о сильном ударе по корпусу. Предположительно, на борту взорвался кислородный баллон, сообщает Mash .

Сотрудники диспетчерской службы предположили, что причиной могли стать птицы. Однако после трагедии оперативные службы Казахстана сообщили о взрыве кислородного баллона, который находился в передней части воздушного судна.

Кислородный баллон необходим для обеспечения безопасности пилотов в случае разгерметизации кабины. При этом, по мнению экспертов, вероятность взрыва такого баллона крайне мала. Случившееся на борту азербайджанского самолета больше похоже на резкую разгерметизацию баллона с разрушением корпуса и разлетом его на осколки.

В среду утром лайнер Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение вблизи аэропорта в Актау. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек. В больницы доставлены 32 выживших пассажира. Перед крушением самолет подал аварийный сигнал.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета в Казахстане.