Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с крушением самолета в Актау

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге — главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета в Казахстане, сообщает Telegram-канал IZ.RU .

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также выразил соболезнования тем, кто потерял близких в этой трагедии. Выжившим Песков пожелал скорейшего выздоровления.

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию крушения пассажирского самолета Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, которое произошло утром 25 декабря.

На борту самолета находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек. В больницы доставлены 28 выживших пассажиров, 9 из которых находятся в критическом состоянии.

Перед крушением самолет подал аварийный сигнал. По данным СМИ, на борту рухнувшего самолета взорвался кислородный баллон.