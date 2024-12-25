Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау

«По поручению президента Казахстана создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев», — пишет местное агентство Казинформ.

Из материала следует, что Токаев отдал указание направить медицинских специалистов из столицы в Актау и предоставить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь и поддержку.

В среду утром лайнер Embraer E190AR азербайджанской авиакомпании потерпел крушение вблизи аэропорта в Актау. На борту самолета находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек. В больницы доставлены 28 выживших пассажиров, 9 из которых находятся в критическом состоянии.

Перед крушением самолет подал аварийный сигнал. По данным СМИ, На борту рухнувшего самолета взорвался кислородный баллон.