Как рассказали в местном управлении здравоохранения, к месту ЧП направили 22 бригады скорой помощи и 6 бригад центра медицины катастроф.

Кроме того, для пострадавших в областной многопрофильной больнице было подготовлено 30 хирургических и травматологических коек, 10 мест в реанимации. В детской больнице — 20 коек и 10 реанимационных мест.

Пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли минимум 10 человек, и, скорее всего, почти все члены экипажа. Выжили 27 человек.

Из-за тумана, который наблюдался в Грозном, самолет перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Момент крушения пассажирского самолета попал на видео. Он медленно, завалившись, падал на землю.