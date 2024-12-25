Число выживших в авиакатастрофе в Актау выросло до 27

В Казахстане в больницу доставили 27 выживших после крушения самолета Баку — Грозный в районе аэропорта Актау, среди них — трое детей, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказали в оперштабе МЧС Казахстана.

Пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли минимум 10 человек, и, скорее всего, почти все члены экипажа.

Из-за тумана, который наблюдается в Грозном, самолет перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Момент крушения пассажирского самолета попал на видео. Он медленно, завалившись, падал на землю.