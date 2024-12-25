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38 человек погибли при крушении самолета в Актау

По последним данным, в результате крушения самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Как отметил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, 29 человек, пострадавших при крушении, находятся в больнице, в том числе трое детей.

Среди госпитализированных — 15 граждан Азербайджана, два гражданина Кыргызстана, девять граждан России. Гражданство еще трех человек уточняют.

Утром 25 декабря лайнер Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау. Всего на борту находилось пять членов экипажа и 62 пассажира. Ранее сообщалось о 32 выживших.

Перед авиакатастрофой экипаж самолета сообщил о сильном ударе по корпусу. На борту, предположительно, мог взорваться кислородный баллон.

Выжившая россиянка рассказала, как спаслась из упавшего в Актау самолета. По ее словам, ей зажало ногу, затем женщина вытащила конечность и вышла из салона.