Выжившая россиянка рассказала, как спаслась из упавшего в Актау самолета

Выжившая при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау турагент Кристина из Владивостока рассказала, что происходило на борту до падения, а также о своем спасении после крушения, сообщает Mash .

Россиянка вспомнила, что перед падением самолет кружил в небе около часа. Бортпроводница предупредила пассажиров о том, что ожидается жесткая посадка. Она также призвала пригнуть головы.

Когда самолет начал готовиться к посадке, пассажиры почувствовали удар. Он был похож на то, что в двигатель попала птица.

Так как экипаж говорил не на русском языке, Кристина просила соседку рассказать ей обо всем, что объявляют пилоты. В этот момент девушка держалась за кресла.

После столкновения с землей турагент увидела, что вся передняя часть самолета взорвалась, ее снесло. Девушка потеряла сознание, а когда пришла в себя, то поняла, что ей зажало ногу.

Кристина самостоятельно вытащила конечность и вышла из салона. После этого ее сразу госпитализировали.

В среду утром лайнер азербайджанской авиакомпании, следовавший рейсом Баку – Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиакатастрофы погибли как минимум 10 человек. Известно о 32 выживших.