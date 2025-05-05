Опубликован список пострадавших из-за взрыва газа на улице Генерала Тюленева

SHOT разместил список пострадавших на пожаре после взрыва газа в доме в Москве. Людям потребовалась помощь врачей в больнице.

В списке двое детей: 2-летний мальчик и его и 11-летняя сестра Леонов Д. и Леонова Е., которые были в одной квартире, у них диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и ушиб головы. У 19-летнейго Зарипова А. — резаная рана пальца (он позднее отказался от госпитализации). Также у 39-летнего Смирнова М. ожоги 80% тела, а у 88-летней Колпаковой Н. — ожог верхних дыхательных путей и переломы. Еще в списке Мухин М., 34 года, но о его состоянии ничего не известно.

Пожар произошел в доме на улице Генерала Тюленева в столице вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека. Горожан разместили в ПВР. Утром 5 мая в доме усилилось тление.

Ранее стало известно, что в пожаре погибли хозяйка квартиры, воспитательница Наталья Т., и ее старший сын.