Что делать, если подошел срок поверки счетчика воды

В МосОблЕИРЦ рассказали, что нужно сделать, если подошел срок поверки счетчика воды, передает пресс-служба компании.

Проверьте срок межповерочного интервала в паспорте прибора учета, в платежном документе, в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Если срок истекает, заказать поверку лучше заблаговременно.

Где заказать

Можно обратиться в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или стороннююорганизацию. Организация должна иметь аттестат аккредитации на право проведения поверки, сертифицированное метрологическое оборудование и вносить сведения о приборе учета в информационную систему ФГИС «Аршин».

Как делается поверка

Мастер подключает поверочную станцию, включает воду, а затем сравнивает показания прибора учета и станции. Если погрешность составляет менее 5%, счетчик признается исправным.

Как правило, счетчики служат долго и успешно проходят 3–4 поверки. Замена требуется, если счетчик не показывает результаты измерений, имеет механические повреждения или работает с превышением допустимой погрешности.

После поверки

Мастер выдает акт выполнения метрологической поверки, приходный кассовый ордер и вносит данные о приборе учета в реестр ФГИС «Аршин». Доступ к системе открыт для всех, в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» можно ввести номер счетчика и проверить результаты поверки.

Акт нужно предоставить в управляющую компанию и/или расчетный центр, чтобы начисления делались с учетом показаний.

Если вы заказали в МосОблЕИРЦ поверку или установку счетчика «под ключ», передавать документы не нужно — мастер сам направит сведения в базу данных расчетного центра.

Уточнить сроки и требования к процедурам поверки можно на сайте расчетного центра, в личном кабинете, в клиентских офисах МосОблЕИРЦ или по телефону 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.