Каннаваро назвал дебют Узбекистана на чемпионате мира историческим

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро назвал историческим первый матч команды на чемпионате мира после поражения от Колумбии со счетом 1:3, сообщает «Царьград» .

Сборная Узбекистана уступила Колумбии в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026. После игры Фабио Каннаваро в интервью Zamin.uz заявил, что команда получила важный опыт.

«Мы стремились завладеть инициативой. Играть без мяча против такой сильной команды, как Колумбия, было непросто. Матч запомнится нам навсегда, ведь для нас это историческое событие. Случались ошибки, но мы будем над ними работать», — сказал Каннаваро.

Первый гол Узбекистана на чемпионатах мира забил бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

В следующем туре команда Каннаваро сыграет со сборной Португалии. Узбекистан не намерен ограничиваться только участием в турнире.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.