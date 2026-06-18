Зеленский попытался поцеловать Мелони на саммите G7 во Франции

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Мелони отвернулась и рассмеялась во время приветствия Зеленского на саммите G7

На саммите «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бен камеры сняли неловкое приветствие Владимира Зеленского и Джорджи Мелони, сообщает «Царьград» .

Эпизод произошел на полях проходящего во Франции саммита G7. Президент Украины Владимир Зеленский подошел к премьер-министру Италии Джордже Мелони для приветствия.

На кадрах видно, как Зеленский наклонился к Мелони, намереваясь коснуться ее лица губами. Мелони с видимым смущением отвернулась и рассмеялась.

После этого политики ограничились объятиями и традиционным соприкосновением щеками. Саммит проходил во французском курортном Эвиан-ле-Бен, недалеко от швейцарской границы.

Помимо постоянных участников G7, на встречу пригласили лидеров Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

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