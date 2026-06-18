Овчинский: на улице Госпитальный Вал Москвы строят ЖК по реновации

В центре Москвы на улице Госпитальный Вал (земельный участок, 3) продолжается возведение многоквартирного дома в рамках городской программы реновации. Общая площадь объекта превысит 22 тыс. кв. м. О ходе работ рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новостройка возводится в пешей доступности от ключевой социальной инфраструктуры: рядом находятся школы, поликлиники, аптеки и точки общепита. Транспортная доступность также продумана: до станций метро «Лефортово» и «Электрозаводская» — 15 минут, до остановок наземного транспорта — всего 5 минут. В непосредственной близости от дома — сквер, а до Лефортовского парка можно дойти за 10 минут.

По словам Овчинского, новый жилой комплекс по программе реновации станет ярким образцом современной архитектуры.

«Дом рассчитан на 262 квартиры, его жилая площадь составит более 14 тыс. кв. м. Сейчас на объекте более чем на 80% выполнен монтаж железобетонных конструкций, идет устройство наружных стен и внутренних перегородок, ведется установка ограждающих конструкций теплового контура здания, а также начаты работы по устройству фасада, черновой отделке и монтажу инженерных сетей», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Жилой комплекс возводится по индивидуальному проекту с запоминающимся экстерьером. Фасады получат облицовку из металлокассет перламутрово-рубинового оттенка, а первый этаж украсят витражи в сочетании с декоративными металлическими панелями.

Особое внимание уделяется благоустройству придомовой территории. Во дворе появятся детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием, зоны отдыха со скамейками, велопарковки и безбарьерные тротуары.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, затрагивает порядка 1 млн москвичей и расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу ускорить темпы ее реализации вдвое.

Больше информации о программе реновации можно получить на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Москва уверенно удерживает позиции одного из флагманов жилищного строительства в стране. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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