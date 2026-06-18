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Испуганный петух устроил переполох на концерте татарской группы на Сабантуе

Испуганный петух попытался сорвать выступление татарских артистов на Сабантуе. Он выбежал на сцену и оборвал провода у музыкальной техники, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани» .

Концерт проходил в деревне Асан-Елга Кукморского района. Когда перед зрителями выступали Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, на сцену внезапно выбежала испуганная птица.

Размахивая крыльями, петух направился к музыкальной установке. Музыканты попытались его поймать, но безуспешно. Птица вскочила на установку и сорвала провода, из-за чего музыка выключилась.

Несмотря на произошедшее, артисты не растерялись: они продолжили петь под аккомпанемент баяна.

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