В Шервудском лесу погиб дуб из легенд о Робин Гуде

В Шервудском лесу в Британии погиб дуб Майор возрастом более 1200 лет

В Шервудском лесу в Британии погиб дуб Майор возрастом более 1200 лет. По преданию, в его дупле скрывался Робин Гуд, сообщает «Царьград» .

The Guardian пишет, что дуб Майор в этом году впервые не выпустил ни одного листа. Специалисты считают это признаком биологической смерти дерева.

Ствол дуба достигал 11 метров, а крона — 28 метров. Главной причиной гибели назвали климатический кризис. Дерево не пережило рекордную британскую жару 2022 года, когда температура поднялась до +40 градусов.

Состояние дуба ухудшило воздействие человека: туристы вытаптывали почву, а добыча угля изменила грунтовые воды. После новости о гибели дерева люди устроили импровизированные похороны, а местный гид приехал к нему в костюме Робин Гуда.

Дуб не будут спиливать. Мертвая древесина останется частью экосистемы Шервудского леса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.