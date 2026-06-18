сегодня в 10:48

Спят на ковриках и пледах: сотни пассажиров застряли в аэропорту Сочи

За последние сутки аэропорт Сочи закрывали три раза, там застряли сотни пассажиров, сообщает Kub Mash .

В аэропорту задерживаются 95 рейсов: 54 на прилет и 41 на вылет.

Пассажиры ждут вылета в терминалах. Многие люди, в том числе вместе с детьми, спят на полу, расстелив коврики и пледы.

Также утром в четверг аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.