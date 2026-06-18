сегодня в 09:23

Все аэропорты Москвы закрыты для обеспечения безопасности

Все аэропорты столицы временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба Росавиации.

Закрыты все четыре аэропорта — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу в общей сложности уничтожили 180 вражеских беспилотников. Работа ПВО продолжается.

В Минобороны сообщили, что над регионами России в течение ночи уничтожены и перехвачены 555 украинских беспилотников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.