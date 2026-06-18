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Около 180 БПЛА в общей сложности уничтожили на подлете к Москве

На подлете к столице на утро 18 июня в общей сложности сбили около 180 вражеских беспилотников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работа ПВО продолжается», — написал градоначальник в канале МАКС.

В Минобороны сообщили, что над регионами России в течение ночи уничтожены и перехвачены 555 украинских беспилотников.

Из-за атак дронов в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Еще один человек погиб в Ростовской области.

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