2 мирных жителя пострадали из-за атак дронов в Белгородской области

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Во время атак украинских беспилотников в поселке Ракитное и селе Новая Таволжанка Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщает оперштаб региона.

В Ракитном FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. Мужчина получил непроникающее ранение спины. Он сам обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медпомощи пациента переведут в горбольницу № 2 Белгорода.

Вечером 17 июня за медпомощью обратилась женщина. Она пострадала из-за детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка. У пациентки врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. Помощь ей была оказана. Местную жительницу отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее Ростовскую область атаковали беспилотники. В результате нападения ВСУ один человек погиб, также есть раненые.

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