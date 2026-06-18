Один человек погиб при атаке БПЛА в Ростовской области Спецоперация сегодня в 05:22

Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате один человек погиб, также есть раненые, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.