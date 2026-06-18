Один человек погиб при атаке БПЛА в Ростовской области
Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате один человек погиб, также есть раненые, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны атаковали город Гуково. Двое пострадавших уже госпитализированы.
«Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Слюсарь в своем Telegram-канале.
Также в результате ударов оказался поврежден тепловоз, загорелись два коммерческих объекта. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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