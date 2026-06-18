555 украинских беспилотников ликвидировали над РФ ночью

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Прошедшей ночью над регионам РФ и Азовским морем сбили 555 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Аппараты перехватили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымом, а еще над акваторией Азовского моря.

Ранее было сбито 52 беспилотника, которые летели на Москву. Столица ночью и утром подверглась массированной атаке БПЛА.

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